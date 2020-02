Rafa Nadal se instala en la final del Abierto Mexicano

Rafael Nadal decía que enfrentar a Grigor Dimitrov en la semifinal del Abierto Mexicano de Tenis sería una prueba para saber si estaba cerca de su mejor nivel. Juzgando por el resultado, la aprobó.

El español, número dos del mundo y primer sembrado en México, dio cuenta del búlgaro 6-3, 6-2 el sábado para instaurarse en la final de Acapulco por cuarta ocasión en su carrera.

«El partido suena que fue cómodo y no ha sido así, son pequeños detalles que marcan la diferencia y así es el tenis», dijo Nadal. «Ha sido un partido bueno, he ido de menos a más en el torneo y es importante estar en una final luego de un tiempo sin competir».

Nadal fue monarca en el balneario mexicano en 2005 y en 2013, cuando el torneo se disputa en tierra batida. Desde el cambio a superficie dura no lo había pasado bien, incluyendo una derrota en la final de 2017 y su eliminación en octavos de final el año pasado.

Nadal, quien puso su récord en México en 19-2, arribó con dudas sobre su nivel porque no jugaba desde el Abierto de Australia, donde perdió en cuartos con el austríaco Dominic Thiem.

📚 FUN FACT 📚

Rafa Nadal has never won a title on the Acapulco hard courts.

His only other titles at @AbiertoTelcel were when the tournament was played on clay. pic.twitter.com/WZAHzXdgF0

— ATP Tour (@atptour) February 29, 2020