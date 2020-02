OMS: Muy prematuro cancelar Juegos de Tokio por virus

Pese al brote del coronavirus desde China, un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió el martes que es muy prematuro decir que los Juegos Olímpicos de Tokio corren el riesgo de ser cancelados o trasladados a otra sede.

Los organizadores de Tokio y el Comité Olímpico Internacional insisten que no tienen planes de contingencia para los Juegos de Verano, previstos entre el 24 y 9 de agosto, luego que la OMS declaró una emergencia global el mes pasado.

El director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, dijo el martes que “falta mucho” para dar una recomendación que afecte a la cita de Tokio.

No estamos para tomar una decisión al respecto”, dijo Ryan a The Associated Press tras dar una rueda de prensa.