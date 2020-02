Limitan maratón de Tokio para evitar contagio de coronavirus

Los organizadores del maratón de Tokio redujeron severamente el número de competidores para la edición de este año ante el temor del virus proveniente de China.

A través de un comunicado los organizadores mencionaron que el público en general no podrá acudir a la carrera del 1 de marzo.

El maratón es el más reciente evento deportivo masivo en verse afectado junto con el mundial de atletismo bajo techo del próximo mes y el Gran Premio de China de la Fórmula Uno en abril.

The Tokyo Marathon 2020 will be held only for the marathon elites and the wheelchair elites.

For registered runners of Tokyo Marathon 2020, please access the link below for more information.https://t.co/jV76KOhWfS

