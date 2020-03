Estas son las películas que debes ver en FICUNAM 2020

El Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM) llegará del 5 al 15 de marzo

Redacción

La décima edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM) llegará del 5 al 15 de marzo, y con ello celebrará una década de ver el cine como un medio para hablar de la realidad y las preocupaciones más íntimas de la sociedad.

La nueva edición de FICUNAM proyectará más de 140 películas de más de 40 países, y que por primera vez tendrá un encuentro de nuevas narrativas con perspectiva de género. Ante las amplias propuestas que habrá, acá te decimos los filmes que puedes ver en el festival.

Los boletos estarán a la venta en las taquillas de los distintos recintos universitarios y sedes alternas como Le Cinéma IFAL, La Casa del Cine Mx, Cineteca Nacional, entre otros.

La entrada general será de 40 pesos y habrá descuento de 50 por ciento para estudiantes, maestros, UNAM, INAPAM, jubilados ISSSTE e IMSS.

¡Los boletos para las funciones de #FICUNAM10 ya están a la venta! En línea: https://t.co/PMdYpItLPt En taquillas del Centro Cultural Universitario: -Miércoles 4 y jueves 5 de marzo de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00. -Del viernes 6 al domingo 15 de marzo de 10:00 a 20:30. pic.twitter.com/oS5KI1Iul5 — FICUNAM (@FICUNAM) March 2, 2020

Películas destacadas

‘EMA’

Bajo la dirección del chileno Pablo Larraín, Mariana Di Girolama y Gael García Bernal protagonizan Ema, que retrata la historia de una joven bailarina que decide separarse de su novio luego de entregar en adopción al hijo que habían elegido cuidar pero que fueron incapaces de criar.

‘Vivos’

El documental del artista chino Ai Weiwei llegará a FICUNAM, tras presentarse en Sundance.

Vivos combina los relatos de las familias con las voces de expertos acerca del caso de Iguala en 2014, en el que desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa. Weiwei da expresión visual a una crisis humanitaria no resuelta que se alinea con su conocido disenso contra los gobiernos represivos.

‘Matin Eden’

La cinta del director Pietro Marcello retrata a Martin Eden, un chico de pueblo que se gana la vida trabajando como marinero.

Un día su vida dará un giro cuando salve la vida de Arthur Morse, un joven de clase alta en San Francisco, que por agradecimiento lo invita a su hogar y lo introducirá a su estilo de vida.

‘It Must Be Heaven’

La cinta del cineasta Elia Suleiman será la que inaugurara el festival el próximo jueves 5 de marzo a las 19:30 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario (CCU), la cual contará con la presencia del director palestino con ciudadanía israelí.

En la película se verá al director Elia Suleiman como protagonista, dentro de una saga cómica que investiga los significados del exilio y la búsqueda de un hogar.

It Must Be Heaven formó parte de la Sección Oficial del Festival de Cine de Cannes 2019, donde recibió una Mención Especial del Jurado y se hizo acreedora del Premio FIPRECI, otorgado por la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica.

