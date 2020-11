Desde el PAN Querétaro se gesta ejemplo nacional de oposición: Dorantes

Encuestas realizadas por Mitofsky y Caudae han posicionado al Gobernador y alcaldes de la entidad entre los mejores evaluados

Carlos Uriegas

El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro se perfila para convertirse en el ‘motor’ que requiere la oposición en el país, destacó el dirigente estatal Agustín Dorantes.

El también diputado local reiteró que los gobernadores y alcaldes de esta fracción se encuentran entre los mejores evaluados de México.

#MORENA está lejos de cumplir su promesa de generación de empleos; en @AccionNacional impulsamos soluciones, por ello, el senador @Makugo presentó una iniciativa de seguro de desempleo buscando la reactivación económica. Te cuento en la #Videocolumna🧔🏻🤟🏼https://t.co/WWUDZlCfcf — Agustín Dorantes (@agusdorantes) October 26, 2020

De 12 mil 800 entrevistas distribuidas en todo el territorio, la gestión de Francisco Domínguez Servién obtuvo 61.7 por ciento de aprobación, de acuerdo con la encuesta de octubre realizada por Caudae Estrategias. Esto lo colocó en primer lugar a nivel nacional, indicó el análisis. Por otra parte, Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, obtuvo una aprobación de 70.3 por ciento en la encuesta ‘Alcaldes de México’, de Mitofsky; lo anterior le dio el tercer lugar de todo el país.

“Estamos trabajando en el PAN por ser la mejor opción posible para Querétaro, para que desde aquí, el PAN sea la potencia que necesita la oposición y el partido a nivel nacional. Que el PAN sea la mejor alternativa que México necesita. Que el PAN de Querétaro sea un ejemplo a nivel nacional”, destacó Agustín Dorantes.

Carlos Uriegas (CU): ¿El PAN no pierde Querétaro? Agustín Dorantes (AD): Las precampañas inician en enero y febrero, y la elección inicia en abril. Hoy las encuestas dan por más de 10 puntos de ventaja al PAN sobre las otras fuerzas políticas, pero más que pensar en las campañas, el PAN debe seguir pensando en trabajar y dar resultados a la sociedad que decidió confiar en ellos. Estamos preocupados por dar resultados a la gente y estar cerca de ellos, por lo que la mejor forma de confirmar los resultados de las encuestas es seguir dando buenos resultados y estar cerca de la gente.

CU: ¿Ven riesgos ante un posible avance de Morena?

AD: Las elecciones y los partidos se la juegan. El mayor riesgo sería estar divididos, no estar cerca de le gente. El PAN es el rival a vencer en el 2021 y la forma de perder sería tomar decisiones equivocadas; no siendo humildes, sensatos, no escuchar las problemáticas de la gente, no ser autocríticos y reconocer que hay cosas que se pueden hacer mejor.