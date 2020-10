Demandan al Congreso por ‘parálisis’ legislativa

Entre los sujetos demandados se encuentran cinco comisiones, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la Mesa Directiva y el propio Congreso

Khalid Osorio

El diputado Mauricio Ruiz Olaes interpuso una denuncia para realizar un juicio en contra de distintos órganos legislativos del Congreso de Querétaro, por violación de sus derechos político-electorales.

Entre los sujetos demandados se encuentran cinco comisiones, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la Mesa Directiva y el propio Congreso.

“Reclamo la violencia a mis derechos políticos electorales como son el derecho a la igualdad y no discriminación en razón de afiliaciones políticas y partidistas. Las autoridades han dado un trato diferenciado en los plazos respecto a mis iniciativas de ley que he presentado, así como los escritos que he realizado a las autoridades”, expresó.

El legislador del grupo parlamentario de Morena, denunció una clara intención por parte de los diputados del grupo mayoritario para congelar las iniciativas, ya que solo algunas se han turnado a las comisiones, en donde llevan casi dos años detenidas.

Hoy presenté una demanda de Juicio Local de los Derechos Políticos Electorales contra 8 autoridades responsables a través de la cual reclamo la violación a mis derechos a la igualdad y no discriminación a razón de mi filiación partidista y pertenencia política.#Querétaro pic.twitter.com/gkhPiAFIZQ — Mauricio Ruiz Olaes (@mauricioruizo) October 28, 2020

En cambio, dijo, algunas de las iniciativas presentados por diputados del PAN ante la Oficialía de Partes, son turnadas de manera inmediata a las comisiones y se discuten al siguiente día.