Sandra Cuevas denuncia agresiones en recorrido por Central de Abasto

La aspirante aseguró que su intención era comer en el lugar. / Captura

En su primer día recorriendo la Ciudad de México para buscar la candidatura de oposición a la Jefatura de Gobierno; Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia, denunció presuntas agresiones dentro de la Central de Abasto (Ceda).

La aspirante llegó al lugar en cuatrimoto, acompañada de un grupo de personas; cuando fueron interceptados por supuestos trabajadores que les bloquearon el paso.

Durante el forcejeo, Cuevas denunció que “la querían secuestrar”.

Los supuestos trabajadores de Ceda le dijeron a la política que ese no era el sentido correcto de la circulación. Sin embargo, la edil insistió en no bajar de su vehículo y avanzar. “No me voy a bajar”, vociferaba.

Sandra Cuevas comienza gira por la capital

Luego de varios gritos y empujones, las motos fueron subidas a una grúa. Razón por la cual el equipo de la alcaldesa con licencia acusó que los vehículos fueron robados.

En un mensaje a los medios, Sandra Cuevas aseguró que asistió al lugar para comer con locatarios que le habían extendido la invitación. Por lo que subrayó que no se necesita ningún permiso para tal acción. No obstante, señaló que la coordinadora del recinto, Marcela Villegas, de haber arribado con más de 100 personas para violentarlos.

“La intención era entrar con los comerciantes. Con los locatarios que nos invitaron, comer con ellos (…) esa era la intención. De repente llegó la administradora, esta mujer se llama Marcela Villegas Silva; llegó con groserías, con mentadas. Todo está grabado. (Llegó) a decirnos que teníamos que salirnos. Le dije ‘bueno’. ¿Pero por qué expresarse así?”, declaró.

De igual modo, informó que ya alistan las denuncias correspondientes por los hechos; contra quien resulte responsable de distintos ilícitos.

“Estamos preparando la denuncia por secuestro exprés con propósito de cometer delito de robo. No me dejaban salir, pueden ver los videos. No me dejaban salir, más de 100 delincuentes, robo con violencia; se robaron más de 10 motos de los compañeros que vienen conmigo (…) entonces vamos también a denunciar abuso de autoridad en contra de las autoridades que ordenaron y ejecutaron las acciones”, sentenció.