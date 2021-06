AMLO debe quitar el manto protector a responsables de la construcción de la Línea 12: PRD

Proteger a personajes señalados, es negar el acceso a la justicia a las víctimas

Ray Méndez

La Coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, demandó al Presidente de la República retirar el manto de impunidad con el que se empeña en proteger a los presuntos responsables del desplome de la Línea 12 del Metro, para que sean investigados y se determine su supuesta responsabilidad en el accidente.

La legisladora dio a conocer que la empresa noruega DNV, que realizó el peritaje independiente del accidente en la Línea 12, este tuvo lugar por una falla estructural vinculada a deficiencias en el proceso de construcción.

Entre otras deficiencias, el peritaje detectó deformaciones de vigas, fracturas en diversas trabes y soldadura por donde pasaba el tren. Así como que se usaron cementos diferentes y se localizaron deficiencias en soldaduras y trabes.

También encontró que la estructura no correspondía al diseño y planos iniciales de la construcción. De igual manera, que las varillas no corresponden a las especificadas y que los pernos presentes en la estructura no corresponden a los planos.

Juárez Piña argumentó que “éstas son fallas estructurales que obedecen a las deficiencias en la construcción, por lo cual la investigación se debe centrar preliminarmente, y hasta que haya peritaje definitivo, en los funcionarios de la administración de la Ciudad de México que ordenó su ejecución, algunos de los cuales colaboran ahora en el Gobierno Federal

De igual manera, señaló, “se debe investigar, y en su caso sancionar, a las empresas participantes en el consorcio responsable de la construcción de la Línea 12.”

“López Obrador debe dejar a un lado el futurismo político y no asumir que la exigencia de que se castigue a los presuntos responsables del accidente tiene que ver con la sucesión presidencial. Seguir protegiendo a los señalados es negar el acceso a la justicia a las víctimas. El Presidente debe retirarles su protección para que las autoridades investiguen y en su caso deslinden responsabilidades”, apuntó.

Concluyó, “se debe retirar la participación en el Tren Maya de las empresas involucradas en la construcción de la Línea 12, hasta que la investigación determine si tienen o no responsabilidad en el accidente.”