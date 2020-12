No está prohibido vender vacuna en farmacias: AMLO

El Presidente López Obrador afirma en mensaje nocturno que el Gobierno desea garantizar el abasto gratuito

de las dosis anti COVID-19

Redacción

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró esta noche que su gobierno no tiene ningún impedimento de que empresas compren la vacuna en el extranjero y la vendan; aunque aclaró que se están comprando todas dosis que se necesitan para que a nadie le falte y sea gratuita.

“Se ha dicho de por qué no se permite que se venda en las farmacia; claro que si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento; es decir, para que se venda la vacuna que se compre afuera”, expuso.

Reiteró que su Gobierno se asegura de adquirir toda la vacuna posible para cumplir con el derecho ciudadano de proveerle salud.

“Nada más que en su momento, no porque yo tengo dinero y yo voy a vacunarme primero, o yo soy político, o soy influyente, y yo me vacuno primero, no eso no, así no es la cosa, es para todos”, sostuvo.

Explicó que hay un contrato de 35 millones de dosis con la farmacéutica CanSino, de las que 2 millones llegaran en enero, 3 millones en febrero y 3 millones en marzo y así “hacia adelante”.

En redes sociales se difundió una foto de anuncio de venta de vacuna en Walmart de la CDMX.La tienda descartó que fuera real.

¿Por qué no se vende en farmacias? Si hay empresas que quieran comprar vacuna en el extranjero, no tenemos impedimento”. Andrés Manuel

López Obrador

Presidente de México

EN ENERO INICIA VACUNACIÓN EN ADULTOS MAYORES, COMO LO PREVÉ EL PLAN DE NACIONAL CONTRA COVID-19

El mandatario informó que en la segunda quincena de enero se iniciará a vacunar contra COVID-19 a los adultos mayores de 90 a 100 años, tal como está planificado.

“Empezamos con los de más edad, de 100 a 90 años estén donde estén; los vamos a ir a vacunar a sus casas. De 90 a 65 años, lo mismo, el mecanismo que utilizamos para entregar las pensiones de los que viven en las zonas más apartadas del país”, detalló.

El presidente dijo que se continuará con las personas con enfermedades crónicas.

“Luego los enfermos crónicos, hipertensión diabetes, obesidad; puede ser que ya de los adultos mayores se atienda a quienes tienen estas enfermedades crónicas, y de ahí vamos a ir bajando de 60 a 50, a todo el pueblo”, mencionó.

Resaltó que se contempla la vacunación a los maestros para que en los estados con semáforo verde se reinicien las clases presenciales.

“Ya todos los maestros estén vacunados, protegidos, tanto los adultos mayores para que los abuelos, los papás de los niños estén vacunados y los maestros también y evitemos contagios y riesgos”, añadió.