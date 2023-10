Van 33 descargas de AsistenciaApp y dos activaciones de asistencia / Foto: Especial

Roberto Cortés

A menos de un mes de la puesta en operaciones de AsistenciaApp, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) ha registrado 33 descargas y 2 activaciones.

En ese sentido, Adriana Alicia García Montes, directora de Atención a Víctimas de la dependencia, precisó que las activaciones fueron: una en modalidad de auxilio y otra en llamada silenciosa.

“Traemos un promedio de 120 semanales (medidas de protección), lo que nos representa, más menos, 450 a 500 de manera mensual. En el día a día, así como se va activando una, se va venciendo otra”.

Cabe mencionar que la aplicación se instala en los dispositivos móviles de las personas que cuenten con medida de protección dictada por la Fiscalía General del Estado.

“Este programa apenas estamos empezando a operarlo. Actualmente ya cuentan 33 personas, de aquí de la capital con AsistenciaApp instalada. Nos ha implicado lograr estas 33 instalaciones hacer un seguimiento sólo de la Fiscalía a 133 medidas de protección, evidentemente no en todas se logra el contacto”.

En ese sentido, aceptó que no todas las personas son candidatas para ser beneficiarias de la aplicación, pues el no contar con un teléfono Android o no tener internet son los factores principales.