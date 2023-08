Aseguradora sigue sin responder por atropellar a ciclista en Querétaro

Aseguradora de Transportistas Unidos Mexicanos aun no responde por el atropellamiento de la ciclista Gabriela Cobos. Además de que a la fecha el responsable ya se encuentra en libertad.

El 17 de julio se informó que un chofer de un tractocamión impactó a la ciclista y le ocasionó lesiones. Por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Gabriela Conos denunció que a la fecha la aseguradora de la unidad que la impacto sigue sin hacerse responsable, a pesar de que elementos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro le comentaron que estos se pondrían en contacto para apoyarla con los gastos.

Aseguradora no ha cumplido

“Aún no tengo ninguna noticia de la aseguradora, en fiscalía el día después de mi accidente qu eme tomaron la declaración me dijeron que los de la aseguradora se iban a poner en contacto conmigo, que tenían la mayor disposición de apoyare con mis gastos y van mas de quince días de mi accidente y nunca me han contactado”, expresó.

A la fecha, comentó que ha destinado un aproximado de 40 mil pesos para su recuperación del accidente, ya que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica “La cirugía la pague el día de ayer, pero finalmente es dinero que yo no tengo y no cuento con él; ahorita me prestaron para pagar la cirugía”, expresó.

Respecto al chofer que manejaba la unidad de tractocamión, comentó que este salió libre bajo fianza.

