Mejoran condominios en la Delegación Felipe Carrillo Puerto

Junto a la secretaria general de Gobierno del Estado, Guadalupe Murguía Gutiérrez, el alcalde de Querétaro, Luis Nava, supervisó las acciones del Programa de Mejoramiento en los condominios Pavia y Capoliveri de la Delegación Felipe Carrillo Puerto, donde más de 200 familias accederán a una mejora en su calidad de vida.

“Vale la pena porque es una inversión que, sin duda, mejora la calidad de vida de todas las familias, de los condominios en donde el municipio no había invertido, no les puedo decir en los últimos años, más bien no había invertido nunca el municipio en los condominios y después de haber pasado y de haber escuchado a muchos colonos que en ese entonces nos dijeron: los condominios necesitamos su apoyo”, comentó el edil.