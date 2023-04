Albergue Yimpathi incrementará su afluencia en un 41 por ciento

El albergue está abierto al público de lunes a domingo, los 365 días del año, de las 19:00 a las 22:00 horas y la salida está marcada a las 7:00 am

Albergue Yimpathi tendrá un incremento de hasta el 41% de la capacidad total del albergue. Así lo informó la directora del Sistema DIF Municipal de Querétaro, Gabriela Valencia García. El sitio se ubica en el Centro Histórico.

“Para estas vacaciones se espera un incremento de mujeres y niños con una afluencia diaria de 130 a 150 personas, lo que representa un incremento del 41% a la capacidad que tenemos”, detalló Gabriela Valencia.

La funcionaria especificó que el periodo vacacional, en este caso Semana Santa y Pascua, son épocas que muchas personas, principalmente mujeres, aprovechan para venir a la capital a comercializar sus productos.

Albergue cuesta siete pesos por noche

Al respecto, destacó que no se trata de un incremento tan significativo como el que se presenta durante la época invernal. Además de que actualmente el albergue tiene un costo de siete pesos por noche y a cambio se les da cena, desayuno, un lugar donde dormir y asearse; mientras que en los meses de diciembre a febrero la entrada al recinto es gratuita.

El albergue está abierto al público de lunes a domingo, los 365 días del año, de las 19:00 a las 22:00 horas y la salida está marcada a las 7:00 am. Entre los requisitos para su ingreso se encuentran una identificación, no estar bajo los efectos del alcohol y no mostrar síntomas de alguna enfermedad que pueda contagiar.

Mayor afluencia de personas de Amealco

Las autoridades han identificado que la mayoría de las personas que acuden al albergue provienen del municipio de Amealco, el Estado de México y Chiapas; sin embargo cuando se localizan personas de otros países se remiten a otras instancias como lo es la Casa del Migrante.

Finalmente, la directora explicó que el DIF se encuentra en coordinación con el Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y los DIF de otros municipios, para ayudar a las familias a regresar a sus lugares de origen.

Con información de Miriam Vega