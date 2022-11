Universidad de las Mujeres busca disminuir el rezago educativo

Universidad de las Mujeres es un plantel que buscar darle oportunidad de poder tomar una profesión. Dana Barbará Tafoya Martínez es una joven de 22 años que cursa del primer cuatrimestre de la Licenciatura en Fisioterapia de la Universidad de las Mujeres; para ella, la posibilidad de retornar a su educación, después de haber sido madre a muy temprana edad, es una oportunidad extraordinaria que la inspira y llena de confianza.

Aunque inició hace poco a estudiar la licenciatura, Dana tiene claro que desea usar sus conocimientos, no solo como una forma de sustento para ella y su familia, sino también para ayudar a las personas que requieren atender su salud física, pero no cuentan con los recursos para hacerlo.

Universidad es un regalo

“La verdad, mi visión a futuro es tener un consultorio y aparte trabajar en una clínica, porque yo he visto a muchas personas que se quedan con los problemas de una esguince o cualquier otra cosa por falta de dinero; entonces, yo creo que lo mejor es ayudar a la gente, no nada más porque hayas estudiado una carrera lo vas cobrar todo, sino también ayudar a la gente que no tiene las posibilidades”.

La Universidad de las Mujeres es un proyecto impulsado por gobierno municipal de Querétaro. Que tiene la meta de abatir el rezago educativo y la falta de oportunidades en las mujeres; por lo que ha sido equipada para solventar las necesidades y limitantes de quienes maternan o son jefas de familia. Personas a quienes históricamente se les han otorgado roles que les dificultan la inserción a la vida laboral y profesional.

En ese sentido, Dana reconoció que la existencia de una ludoteca, en la que puede dejar a su pequeña con la certeza de tenerla cerca, cuidada e incluso recibiendo clases de regularización. Le ha hecho más sencillo volver a sus estudios.

Gran oportunidad

“La traigo por lo general todos los días (…) pero también es un servicio fantástico, porque al final yo la dejo ahí y yo puedo seguir con mi clases. La preocupación de una mamá siempre son sus hijos, entonces, aquí yo me pudo salir aunque sea cinco minutitos a ver cómo esta”.

La institución busca dar apoyo integral a sus alumnas por lo que, además de sus clases regulares, cuentan con talleres de apoyo emocional y de identificación de conductas de riesgo, así como actividades lúdicas y deportivas.

Sin embargo, aún tienen rezagos importantes en cuanto al apoyo financiero, dado que muchas mujeres deben hacerse cargo de ellas y sus hijos.

Dana cuenta con un apoyo del 40 por ciento, el cual se determinó a través de un estudio socioeconómico; no obstante, consideró que para su familia es una fuerte carga financiera el pago de una colegiatura más los gastos de su hija.

Por otra parte, el tema de movilidad también es considerada un área de oportunidad para la Universidad, que se ubica en la avenida 5 de Febrero a la altura del Parque Industrial Benito Juárez. La accesibilidad mediante rutas de transporte público se ha dificultado para las universitarias.

Actualmente, la institución no cuenta con un sistema de transporte escolar gratuito. Ni coordinación con el programa municipal “Acercándote”, por lo que mejorar la movilidad es una de las áreas de oportunidad.