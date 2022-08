Realizan jornada de limpieza de espacios públicos en Querétaro

Gonzalo Flores

Vecinos de la colonia Palmas, que pertenece a la delegación Centro Histórico del municipio de Querétaro, se organizaron y participaron en la jornada de limpieza de espacios públicos en beneficio de su comunidad.

El delegado del Centro Histórico, Octavio Mata Rivera, comentó que se trató de la décimo cuarta jornada de este tipo que se realiza en la delegación y la intención es realizarlas en las 139 colonias de esta zona de la capital queretana.

Mata Rivera aseguró que es de gran importancia la participación de los vecinos, pues la delegación aporta los materiales y personal, pero son las personas las que se deben sumar con las acciones de limpieza.

La delegación, dijo, proporciona pintura, personal y materiales para poda y limpieza.

El funcionario capitalino aseguró que todos los desechos recolectados en la jornada, son retirados en ese mismo momento. Los desechos orgánicos se utilizan para composta mientras que los demás desechos son enviados al relleno sanitario.

Durante la reunión previa con vecinos, se expuso que es reiterado que personas saquen la basura en días que no corresponde, por lo que se han realizado jornadas de socialización en las colonias para informar sobre los horarios de recolección y además se han colocado letreros para que las personas no dejen bolsas de basura en las calles

“Como delegación hacemos jornadas en todas las colonias donde socializamos horarios de recolección para que los colonos no saquen su basura a destiempo y esto nos ayuda mucho con el tema de indigencia, donde no encuentran basura no abren las bolsas, incluso en algunos lugares estamos colocando letreros donde se prohíbe tirar basura y atender los reportes de la mejor manera posible”, añadió.