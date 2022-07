Sin afectaciones en la productividad por obras en 5 de Febrero

Mextli Moreno

El presidente de la Canacintra el Querétaro, Esaú Magallanes Alonso notificó que las autoridades estatales se han coordinado con los negocios que se encuentran ubicados en 5 de Febrero y hasta el momento no se han reportado afectaciones en la productividad.

“Se han acercado con las empresas afectadas (…) se han puesto de acuerdo en cómo trabajar, los horarios de entrada, los horarios de salida y no se han visto afectados y yo no he tenido ningún reporte de algún agremiado que se haya visto afectado en la producción”, dijo.