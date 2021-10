Carlos Uriegas

Ofrecen a través del reciclaje, hacer un cambio, reeducar y proteger la tierra en Punto Orgánico, un lugar en el que las personas pueden llevar sus residuos, darles un segundo uso, además de apoyar a diversas asociaciones civiles.

Melissa García y su familia ofrecen en un primer paso, al que se han sumado en el camino muchas voluntades que buscan ser más sustentables a través de un cambio personal, familiar y de ahí hacia la comunidad.

“Cuando abrimos el colectivo de emprendedores, para atraer más gente, decidimos hacer una campaña de reciclaje; al principio fue un caos, no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente y reaccionó muy positivamente. Tuvimos que investigar, qué recoger, ver cómo lo trataban, qué hacer con él, saber que no va a contaminar más. No ver los residuos como basura, si no como un residuo, de cara hacia una economía circular”, recuerda Melissa García al hablar de una idea que comenzó a materializarse hace tres años.

El saber qué comprar, cómo elegir y ver si realmente se necesita son preguntas claves que hay que hacer antes de consumir. Pensar qué vamos a hacer con el residuo es lo que ofrecen en este lugar.

Actualmente muchas de las personas que llevan productos para reciclar han creado una comunidad, incluso han surgido amistades, una bola de nieve que ha crecido en beneficio del ambiente.

“Hay mucha gente que se ha sumado, hemos recibido nuevos materiales, hemos sido centro de acopio para ciertas necesidades, como para los damnificados por las lluvias en Tula. Estamos generando comunidad con las familias, no las industrias, somos ese puente para que las personas separen y no saben a dónde llevar sus residuos”, comparte Melissa García.

A través de una comunidad ofrecen genenerar conciencia se han dado diversos beneficios, el ambiental de entrada, pero el valor que tienen los residuos beneficia a diversos grupos.

“Apoyamos casas hogar, asilo, asociaciones civiles, apoyamos a Puerta Abierta, una casa de seguridad para niñas violentadas. Un Esperanza Para ti, que es una casa hogar que apoya a los chavos hasta que tienen una licenciatura, trabajamos con Corazones Mágicos, que previenen violencia infantil, una asociación con niños de epilepsia severa, otra que apoya a tortugas marinas y Segunda Oportunidad que apoya a animales en situación de calle” expresa Melissa que ha encontrado una pasión al descubrir “basura” y el enseñar a la gente de cómo puede tratar residuos.

Al hablar de enseñar, Melissa García comentó que están generando talleres y capacitación, subir videos, incluso transformar el centro de copio en galería.

“Lo más difícil es que la gente deje su comodidad. Ese es el reto, tener que separar la basura, pero es momento de dejar un poco esa comodidad y pensar que es necesario un cambio. Es importante plantear o replantear los esquemas de consumo, a partir de ahí inicia el cambio”, destacó Melissa, quien cursó la carrera de odontología, pero que en el reciclaje es donde ha encontrado su pasión, un camino que inició hace tres años y ante la responsabilidad que ha generado, sabe que no hay marcha atrás.