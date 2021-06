Requiere Querétaro crecer infraestructura y tecnología del agua

La sequía no se ha ido, el agua pluvial no es la suficiente para la entidad en términos de lo que se espera para cada temporada

Juan Carlos Machorro

El Servicio Meteorológico Nacional indica que las lluvias de la última semana no significa que Querétaro esté viviendo una alta temporada de precipitaciones, pues la sequía que padece la entidad se mantiene y un 55.1 por ciento de su territorio presenta grados de sequía severa y un 45 por ciento de moderada, pero también alcanza a registrar un 3.9 por ciento de sequía extrema.

Al respecto, Manuel Salas Flores, ingeniero y director general de la empresa CIPRO -industria hidráulica, inmobiliaria y generación de energía-, declaró que la infraestructura y tecnología para el sector del agua en Querétaro requiere crecer para estar preparada para las tormentas que se registrarán en la entidad.

Es una realidad que se requiere una exhaustiva atención al drenaje mixto del agua residual y pluvial, que al verse superados por la cantidad de agua se desbordan y provocan las inundaciones que padece la capital queretana, dijo.

El experto dijo que el crecimiento urbano de la capital de Querétaro está siendo adecuado y las viviendas, unidades habitacionales, negocios y oficinas están obligados a contar con moderna infraestructura y tecnología del agua, pero estas nuevas tuberías tienen “un cuello de botella” al unirse con los drenajes de la parte vieja de la ciudad y en las tormentas su capacidad es sobrepasada y muestra de ello son las inundaciones.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), detalla que en 2020, el valor de producción del sector constructor queretano para el desarrollo de obras de agua, riego y saneamiento cayó 43.3 por ciento a tasa anual real.

Hizo énfasis en que la población no tiene la cultura adecuada y sigue arrojando basura en las calles que es arrastrada por las lluvias y tapa las coladeras, aspecto que empeora la capacidad de drenado del agua.

Querétaro mantiene rezagos en infraestructura pluvial, por lo que el desarrollo de este tipo de obras es apremiante ante al crecimiento urbano que experimenta la entidad, expuso el Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro (CICQ).

Las capacidades de los drenes pluviales son insuficientes ante el desarrollo que ha tenido principalmente la capital del estado, además de la zona metropolitana; por ello, es necesario incrementar la infraestructura pluvial en las periferias de la zona urbana, detalla el organismo ingenieril, informó el CICQ.

Calificó que entre las ciudades de tamaño medio en el país, Querétaro y León, se distinguen por un crecimiento más ordenado que respeta y exige las obras adecuadas en manejo del agua y requiere de vigencia en sus políticas municipales y estatales. “Los sistemas de agua negra y pluvial requieren de inversiones estar bien preparados para el crecimiento urbano y el manejo adecuado del agua y frenar las inundaciones”, dijo.

El reto de la creación de obra del agua es un reto para los municipios y entidades de todo México, pues su presupuesto es variable y las autoridades de índole local requieren de hacer las inversiones adecuadas y no sólo estar a la expectativa de los subsidios federales. Aunado a que se debe seguir en un adecuado análisis los pagos y cobros del agua en los sectores agrícolas, industriales y domiciliares, alertó.

Salas Flores indicó que los recursos para invertir en el sector agua nunca son los suficientes y es un enorme desafió el no descuidar a este sector. “México es una nación enorme con muchas diferencias y realidades climáticas, es imposible tener inversiones similares u obras idénticas, se debe apostar a la eficiencia en manejo del agua”.

LA SEQUÍA NO DEBE OLVIDARSE

Señaló que la temporada de lluvias no está siendo lo esperado, pese a los aguaceros en la capital de Querétaro. “No olvidemos que seguimos en una grave sequía y las pasadas lluvias no significa que se superó esa realidad. “Una gaviota no hace verano”, las precipitaciones no están siendo tan constantes como en 2020”, dijo.

El Monitor de Sequía en México, señala que son 15 municipios de Querétaro los que padecen sequía severa, mientras que en San Juan del Río y Amealco es extrema; el único donde es “moderada” es en Arroyo Seco,

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que en almacenamiento de agua, Querétaro ocupa el lugar 21 en la materia y sus presas cuentan con de 11 hectómetros cúbicos, que representan 18 por ciento de su capacidad total.