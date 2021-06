Despiden con honores y lágrimas a “Athos” y “Tango”

Socorristas, bomberos y elementos de protección civil honran a los dos perritos que murieron envenenados

Texto: Carlos Uriegas

Fotos: Diego Vázquez

Con un nudo en la garganta, con palabras de agradecimiento, con aplausos y con múltiples ladridos, fueron despedidos con honores los perritos “Athos” y “Tango”, perros rescatistas de la Cruz Roja Mexicana que murieron envenenados.

Con dos urnas en forma de perrito, negro y blanco arribaron las cenizas al pie de la Mega Bandera para rendir un sentido y merecido homenaje a estos héroes de cuatro patas.

Edgar Martínez, dueño y entrenador de los perros, estuvo visiblemente emocionado para llevar las urnas con las cenizas de sus amigos y compañeros de vida al frente del presidio que fue engalanado con las imágenes de “Athos” y “Tango”.

“Estamos tristes, molestos e indignados, pero también honramos su vida y la escuela que dejan. A ellos (“Athos” y “Tango”) les doy las gracias, eran especiales, amigables, preparados. “Athos” siempre dispuesto a la acción capaz de dar la vida por brindar servicio.

Nos duele pero estamos orgullosos de ellos, esto debe ser un parteaguas para que mejoren las condiciones de los perros y se cuiden en todo el mundo sin importar la raza”, comentó marco Franco, Subdirector nacional de Socorro de la Cruz Roja.

Se leyeron testimonios de agradecimiento y se hizo el compromiso de continuar con su legado, en un tema que se ha hecho nacional y que será un impulso para que todos vean el valor que tienen los perros en nuestra sociedad.

“Édgar no agaches la cabeza, levanta el corazón y no alimentes el odio, sobre el amor que nos dejaron Athos y Tango. No estas solo, apoyaremos entre todos para mantener un ladrido de esperanza”, Óscar Guevara representante del cuerpo de Bomberos de Guatemala quien dijo unas emotivas palabras acompañadas por lágrimas.

Al evento acudieron diversos grupos de socorro, protección civil y bomberos se dieron cita para recordar a Athos y Tango y se anunció también la donación de dos perros de rescate de la raza Border Collie de nombre Stuart y una hembra de nombre Perla al bombero rescatista Édgar Martínez.

El final todos se pusieron de pie, para el pase de lista siempre puntual y marcada para los labores de rescate para un servicio, siempre dispuestos para ofrendar su vida a cambio de salvar otras.

“!Atención Personal! “Balam” e Iván Angulo… ¡Presente!, “Orly” y Fernanda Rubio…¡presente!, ¡”Rex”, Fernando Oñate! ¡Presente!, “Athos” y “Tango”, ¡presente!” que se escuchó fuerte en tres ocasiones al gritar su nombre presente por tres veces y un toque de silencio marcial con la banda de guerra.

Al final el mensaje fue claro: “Un perrito de rescate siempre será una esperanza de vida” y sonaron las sirenas y los ladridos de sus compañeros de rescate para despedir a “Athos” y “Tango” entre las lágrimas de Édgar Martínez, su amigo, compañero y entrenador.