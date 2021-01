Ante recorte de fondos piden salvar Inmupred

Organizaciones civiles hicieron un exhorto al alcalde Luis Nava para atender la disminución del 50 por ciento de recursos

Gonzalo Flores

Organizaciones civiles encabezadas por el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico hacen un llamado al alcalde del Municipio de Querétaro para “salvar” al Instituto Municipal para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Inmupred).

El exhorto lo realizan tras la reducción del presupuesto asignado a la dependencia que alcanzó un 50 por ciento–pasando de 2.2 millones a 900 mil pesos–, situación que consideran “grave e inaceptable”.

“Llamamos al presidente municipal Luis Bernardo Nava a salvar al Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Inmupred, porque su trabajo contribuye a la cohesión social y prevención de las violencias que inicia con la discriminación”, aseguró Walter López en representación de las organizaciones.

Recordó que es el único instituto en el Estado y uno de los cuatro a nivel nacional surgidos en 2013 como resultado del trabajo de organizaciones civiles y sociedad queretana para apoyar a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Piden nombrar a titular de Conapred

El enfrentar una reducción de presupuesto tan considerable no es aceptable, pues el instituto es la red de contención de las violencias que van en incremento, tal como lo establece la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

“Es un trabajo de capacitación, de estar en las escuelas, de estar tejiendo la red del tejido social para que no se deshilache y no haya violencias, ellos trabajan mucho con escuelas, niños, jóvenes, con comunidades alejadas, es un trabajo hormiga que no se ve pero si contiene la violencia”, agregó.

Además, hicieron un llamado a nivel nacional federal para que se nombre a la persona titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

“Urgimos al gobierno Federal a nombrar al presidente o presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ya que actualmente sigue acéfala desde hace más de 6 meses, con la finalidad de que dicho organismo nacional continúe apoyando a los diferentes sectores en situación de vulnerabilidad”, planteó.