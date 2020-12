Habrá menú especial en el Torito y la Vaquita

Autoridades esperan que con las restricciones en venta de alcohol y suspensión de centros nocturnos, la cantidad de remitidos por conducir bajo los efectos del alcohol disminuya

Gonzalo Flores

Aunque se espera que disminuya la cantidad de personas detenidas las noches del 24 y 31 de diciembre por conducir bajo los efectos del alcohol, habrá un menú especial para quienes sean remitidos al Torito y la Vaquita, informó el titular de la Secretaría de Gobierno, Tonatiuh Cervantes Curiel.

Como menú navideño se contempla dar de cenar espagueti verde, lomo a los cuatro chiles con ensalada rusa, ensalada de manzana y ponche. Para el 31 de diciembre, se servirá fetuccini a la parmesana, pierna con salsa de ciruela acompañada de ensalada de papa, ensalada de manzana y ponche.

El funcionario municipal consideró que derivado de las nuevas restricciones en la venta de alcohol y suspensión de centros nocturnos y de esparcimiento, la cantidad de personas que ingresen a estos sitios podría ser menor a las registradas en años pasados.

Cervantes Curiel resaltó que en 2019 fueron 13 personas detenidas en ambas fechas.

“La noche del 24 de diciembre ingresaron seis personas para cumplir con el arresto administrativo, y el día 31 de diciembre fueron siete, en total fueron 13 personas”, comentó.

Sin embargo, ante las condiciones sanitarias exhortó a todos los ciudadanos con un llamado a la responsabilidad social y quedarse en casa.

El operativo de alcoholimetría no se suspenderá durante todo el mes de diciembre y trabajará de forma normal los días festivos del 24, 25 y 31 de diciembre así como el primero de enero de 2021, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz.

El funcionario capitalino agregó que se mantendrá también la operación normal los fines de semana, con el propósito de reducir los accidentes relacionados al consumo de alcohol en la ciudad.

“Solicitarles a todas las personas que nos colaboren también con el tema de la pandemia no exponiéndose, no generando reuniones innecesarias para evitar contagios de COVID-19, y sobre todo si van a realizar festejos, que no ingieran bebidas alcohólicas”, señaló.

En todo caso, recomendó a los ciudadanos la opción para que se utilice algún vehículo de servicio público de taxi o bien alguna persona que no haya ingerido bebidas alcohólicas para que los traslados sean seguros y lleguen con bien a sus destinos.

Tonatiuh Cervantes explicó que en la aplicación de la prueba de alcoholimetría, desde el inicio de la pandemia, se cuenta con un protocolo sanitario.

La Policía Municipal porta todo el equipo de protección personal y en todo momento se sanitizan los accesorios que utilizan. La prueba se realiza en dos fases: en primer lugar la detección de la presencia de alcohol en la persona y en caso de resultar positiva, se realiza la segunda fase para detectar los grados de alcohol y donde las boquillas de la prueba son desechables.