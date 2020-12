Nava destaca participación en programa Con Ellas Hacemos la Diferencia

La convocatoria para participar en la tercera generación de este programa cierra el 31 de diciembre



El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, se reunió con mujeres que participan en el programa Con Ellas, Hacemos la Diferencia, para agradecer su empeño y pasión que han reflejado a lo largo de estos meses para lograr una mejor versión de ellas mismas y buscar un cambio en su calidad de vida y la de quienes les rodean.

“Cada una de ustedes cierra este 2020 más fuertes, más seguras de sí mismas, con más herramientas y con toda la actitud para que el 2021 sea un año de cambios, de realización, un año para materializar muchos de sus sueños, y muchos de sus proyectos, como pioneras del programa Con Ellas son el mejor ejemplo de lo que se puede lograr con este programa que además es único en su tipo a nivel nacional”, dijo.

Luis Nava agregó son ejemplo para todas y todos los queretanos, pues a pesar de la adversidad vivida a causa de la pandemia por el COVID-19, gracias a su corazón, voluntad y motivación perseveran en los talleres y actividades que les ofrece el programa para ver por ellas mismas y por sus familias.

A nombre de las integrantes de Con Ellas, Laura Solorio dijo sentirse agradecida por el programa, pues derivado de los talleres, cursos, pláticas y actividades, hoy se siente una mujer fuerte, valiente y decidida.

“Hoy estoy segura de mi capacidad, estoy segura de lo que hago, de lo que quiero y que todo lo que hago, lo hago con el corazón. Hoy me siento tan afortunada de pertenecer a este programa, de todas las oportunidades que nos ha dado porque no nada más es en mí, ha transformado a mi familia por completo, mi círculo, entonces este cambio no nada más lo noto yo, lo notan las demás personas y las demás personas quieren saber qué hice”, mencionó.

Durante su participación, la Coordinadora del Programa Con Ellas, Hacemos la Diferencia y Directora del Instituto Municipal de la Familia, Jessica Moncada, añadió que gracias a este programa se ha trabajado con más de dos mil 700 mujeres en dos generaciones, y que gracias al esfuerzo del Municipio, las que habían desertado por distintas causas tendrán la posibilidad de reintegrarse a la tercera convocatoria la cual cerrará inscripciones el próximo 30 de diciembre.