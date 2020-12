Los médicos actúan como héroes, pero la gente no vence a la ignorancia

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, compartió en redes la labor del personal de salud del Estado, que pide a la ciudadanía poner un escudo a la ignorancia acerca del virus

Redacción

La información errónea y la ignorancia es lo que más le afecta a la población y lo que “más nos pega anímicamente”, relató Teresa Romero, quien es enfermera y forma parte del cuerpo que está al frente de la batalla contra la COVID-19 en el Estado.

El gobernador Francisco Domínguez compartió en su cuenta de Twitter la historia de Teresa, a fin de que los queretanos tomen conciencia del repunte de la pandemia y eviten reuniones, así como salir de casa si no hay necesidad de hacerlo.

A través del testimonio de ella, el gobierno del Estado muestra cómo la gente se deja llevar por la ignorancia o por datos falsos que sólo confunden más a la población en vez de que evite los contagios.

La historia de Teresa es una forma de ver con claridad que la COVID-19 es real y que es necesario mantener la sana distancia, así como el uso del cubrebocas, porque a decir de la enfermera, el personal de salud está peleando una guerra, en la que familias completas se han tenido que internar en un hospital, pero salen incompletas.

La labor de Teresa Romero ha sido heroica en esta lucha contra la #COVID19. Escucha su testimonio y el de los demás miembros del personal de salud, que día a día se esfuerzan por salvar vidas. ¡En equipo las y los queretanos, frenamos la pandemia! #SomosMás pic.twitter.com/kKdpWmycx5 — Pancho Domínguez (@PanchDominguez) December 12, 2020

“Eso nos pega en el alma porque pensamos que es una persona que le hace falta a su familia. La gente llega con la enfermedad avanzada por tantas cosas que se dicen, que aquí los matamos, que les vamos a sacar el liquido de las rodillas y muchas mentiras”, relató en un video que fue publicado en la cuenta oficial del gobernador del Estado.

Teresa insistió en que el personal médico está cansado y lo único que han tratado es de dar todo lo que saben y está a su alcance para que salgan adelante.

“Estamos 12 horas con una mascarilla, una careta, bañados de sudor como si alguien nos bañara y que salgas a la calle y escuches que no usan cubrebocas porque no pueden respirar es algo que entristece y no les va a pasar nada”, lamentó ante la ignorancia que han visto entre los queretanos.

Pero lo más grave es que la gente se deja llevar por información falsa y eso es lo que no ha logrado terminar con los contagios en la entidad.

“El lado feo de esto es toda la ignorancia y toda la información errónea que se ha dado y eso nos está dando anímicamente muy fuerte a todos los que estamos al frente de la batalla”, lamentó.