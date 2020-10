Preocupa que se pueda volver a semáforo rojo: Nava

El alcalde de Querétaro comentó que muchas personas se han relajado mucho y mantienen reuniones sociales

Carlos Uriegas

Durante un desayuno convocado por Coparmex en la entidad, el alcalde de Querétaro, Luis Nava externó su preocupación ante la posibilidad de que Querétaro pudiera regresar a semáforo rojo, por lo que dijo, ya se toman medidas preventivas.

“Los números de contagios se han elevado, sí preocupa el semáforo rojo por lo que se adoptan las medidas para prevenir un mayor número de contagios, por eso se hacen más pruebas, con mapas se ubican a las colonias donde hay mayor número de caos, ahí llevaremos pruebas para diagnosticar la zona completa y pedir a la población que se aísle y romper la cadena de contagios. Requiere muchos esfuerzos, y participación solidaria de la ciudadanía”, comentó Luis Nava durante el evento de Coparmex.

“Vemos a muchas personas que se han ido relajando mucho, aunque estén cerrados los restaurantes tenemos mucha actividad social en casas, comidas familiares, reuniones que aumentan la cadena de contagios. Todos debemos asumir nuestra parte y no poner en riesgo a los demás”, reiteró Nava.

Durante su presentación el presidente municipal explicó algunas medidas que se tuvieron que tomar derivadas de la pandemia, como la cancelación de evento y los ajustes económicos internos en el Municipio.

“En la parte financiera se tuvo que ajustar internamente, preferimos no recortar nada que tocara ni seguridad, ni servicios públicos ni obra pública, al contrario por lo que hemos aumentado el monto de la inversión en obra y seguridad. No nos endeudamos, hicimos ajustes internos en gastos de operación; las plazas se quedaron congeladas desde marzo, no hubo aumentos de salario, muchos eventos y festivales que se tuvieron que cancelar. Se redujo un poco la recaudación, pero esperamos que los flujos se restablezcan, estamos con el cinturón bien apretado, pero se tuvo que hacer”, comentó Luis Bernardo Nava.

Difunden Sí Por México

Tras ocho meses sin reuniones, Coparmex convocó a un desayuno en el que el organismo empresarial presentó al alcalde Luis Nava el proyecto de Sí por México y comprometerlo a atender y cumplir con una agenda ciudadana.

En voz de Lorena Jiménez, presidenta de Coparmex en Querétaro, se retó a los políticos a asumir una agenda, un intercambio de ideas y compromisos en beneficio del país y del estado.