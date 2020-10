Proyecto ‘Tierra Noble’, sin autorización para venta de terrenos: Capital

El ejido El Zapote, donde busca asentarse el proyecto, está en una área natural protegida decretada desde el 2005, detalló Municipio de Querétaro

Redacción

El Secretario de Desarrollo Sostenible, Genaro Montes Díaz, informó que el proyecto denominado Tierra Noble, ubicado en el ejido El Zapote, continúa sin permisos, ni autorizaciones para la venta terrenos, pues está considerado en un área natural protegida decretada desde el 2005; además de tratarse de un ejido con un régimen jurídico diferente al resto de una zona urbana.

“De alguna manera este proyecto y como lo mencionábamos, no se han dado y hemos sido muy enfáticos y el Alcalde Luis Nava nos ha pedido ser muy enfáticos en el tema, no se han dado, ni se darán, ni cambios de uso de suelo, ni permisos, ni autorizaciones para llevar a cabo el desarrollo de Tierra Noble, obviamente se busca que no haya personas engañadas y que caigan en la compra-venta de este tipo de lotes que no tiene autorización”, manifestó.

Genaro Montes detalló que el lugar es una zona sujeta de conservación ecológica en una superficie conocida como zona occidental de microcuencas. Además que en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Felipe Carrillo Puerto en 2008, establece que tiene un uso de suelo de preservación ecológica de protección especial.

También refirió que en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro que se publicó en 2014, se establece que un 97.89 por ciento del proyecto del polígono donde busca establecerse Tierra Noble está en una unidad de gestión ambiental con una política de protección. Y por último, en el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Querétaro, publicado en 2009, el predio está ubicado en la unidad de gestión ambiental con vocación de protección.

Finalmente, el Secretario de Desarrollo Sostenible recordó que el Municipio de Querétaro ya clausuró el 12 de septiembre una caseta de ventas ubicada al interior de Tierra Noble, y también se clausuró otro punto de venta establecido en una plaza comercial; con lo que hizo un llamado a la población a evitar ser víctima de un posible fraude.