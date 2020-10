Limpieza de Los Arcos, al 40 por ciento

No todo el daño es homogéneo, detalló el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la entidad

Magdiel Torres

Hasta el momento, de las 23 pilastras del acueducto de Querétaro que fueron pintadas en manifestaciones, ya se ha limpiado el 40 por ciento, informó Rosa Estela Reyes, delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la entidad.

El 60 por ciento restante, añadió, quedará listo en estos días y se estima que en tres semanas haya finalizado el aseo de las pilastras. No todo el daño es homogéneo, detalló Rosa Estela. Las características de la cantarera y demás materiales de la construcción, dijo, exigen estrategias diferentes de aseado.

“Hay otras canteras que son más porosas, en esas penetró un poco más y aumentamos otra solución con base en acetonas. También está cediendo. En donde hubo junta de mortero y cal, ahí sí tenemos un problema, porque esa es una parte muy porosa”, indicó.

En este último caso se evalúa el tipo de sustancia a emplear. Señaló que más allá de lo censurable del daño, estos, precisó, no se consideran graves. “Aunque parezca no lo fue tanto, porque es un aerosol que se limpia rápido con absorbente, con acetonas y con cuidado. No pasó a mayores en estricto sentido. No deja de ser un lamentable acontecimiento, pero no ha sido tan difícil”, concluyó.