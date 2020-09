Dan clases a 60 menores de edad en cruces de semáforo de Querétaro

Jemima Peláez impulsa la validez de estudios, desde preescolar hasta secundaria, para niños en situación de calle en Querétaro

Khalid Osorio

Las clases impartidas en los semáforos de municipio de Querétaro a niños en situación de calle tienen altas posibilidades de obtener validez oficial por parte de las autoridades educativas. Así lo confirmó Jemima Peláez fundadora del proyecto ‘En el Semáforo se aprende’, quien agregó que los niveles estudios que podrían ser sujetos de esta aprobación sería desde preescolar hasta secundaria.

Los requisitos que el Gobierno ha solicitado para otorgar validez a los conocimientos que los menores de edad adquieren en estos puntos de la ciudad, es que se apeguen a programas específicos y tener vinculación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

“Los programas educativos de Conafe los bajaríamos para poderlos abordar en el semáforo y son ellos los que nos brindarían la validez oficial. Se podrían certificar hasta secundaria”, explicó Jemima Peláez.

CAMBIO DE PERSPECTIVA

La imagen de los ciudadanos respecto a los menores que toman clases en el semáforo cambió, indicó la promotora del proyecto, pues, dijo, dejaron de ser niños en situación de calle para convertirse en estudiantes que tienen un seguimiento por parte de un grupo de tutores.

“Hay un cambio de mirada de las personas. Me dicen que ya tratan a los niños diferente. Ya no son niños de la calle. Yo no creo que la calle tenga niños, son niños en situación de calle. Antes les cerraban el vidrio y ahora les traen comida y ropa”, comentó. ‘En el Semáforo se aprende’ arrancó con clases para cinco niños en un semáforo.

Los voluntarios se han sumado a la causa y ya son alrededor de 60 personas que cubren 30 cruces en la entidad.

El número de niños que ingresaron al programa también se incrementó, llegando a 60 menores de edad. Se trata de niños cuyos padres trabajan en estos puntos haciendo limpieza de parabrisas o vendiendo algún objeto. Jemima Peláez señaló que la meta a largo plazo es conformarse como una asociación civil para llegar a más lugares y abarcar más niveles educativos.

La aceptación de esta actividad ha sido muy buena, precisó, e incluso, añadió, ya en otras entidades se organiza esta actividad. Aunque, declaró, hay padres que no permiten que los niños estén en el programa.