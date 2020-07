PC reforzará revisiones de sanidad en empresas de la ciudad

Gonzalo Flores

La Coordinación de Protección Civil del Municipio de Querétaro hará revisiones más amplias y exhaustivas en establecimientos de la ciudad para garantizar el cumplimento de las medidas sanitarias que reduzcan riesgos de posibles contagios de COVID-19.

Al respecto el titular de la dependencia, Carlos Rodríguez Di Bella, aseguró que ya se han sostenido reuniones con cámaras empresariales y diversos sectores de la sociedad para enfatizar el cumplimento del uso de cubrebocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia, como principales acciones que harán que se avance en el semáforo epidemiológico del estado y la federación.

Señaló por el momento no se tiene contemplado sancionar a quienes no hagan uso del cubrebocas, pero los elementos de la dependencia sí insisten en fomentar su uso entre los ciudadanos.

«Esta situación (sanciones) no la tenemos contemplada, tendríamos que considerarla con las autoridades de salud y de gobierno del estado, pero no nos podemos pronunciar al respecto, no es algo que tenga considerado; sin embargo, lo que sí puedo decir es que adquirimos 200 mil cubrebocas en la dirección de Protección Civil y llevamos repartidos más de 40 mil en la vía pública, solicitándole a la ciudadanía que se solidarice y se unan a esta campaña del uso de cubrebocas», destacó.