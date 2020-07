El Gobierno federal ha quedado a deber, coinciden empresarios

A dos años del triunfo de López Obrador, empresarios queretanos dicen que si bien representó la elección de México por un cambio, aún hay retos en seguridad y economía

Carlos Uriegas

A dos años de la elección que derivó en la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, la industria de la construcción se siente relegada por el actual gobierno federal, así lo manifestó Álvaro Ugalde, líder del sector en el estado de Querétaro.

“Nosotros tenemos 22 meses de caída en el sector de la construcción, ha caído gradualmente con números negativos; nosotros esperábamos crecer el 1.5 por ciento este año, algo que no se va a cumplir, ya que se espera una caída de al menos 15% ya que no hay inversión y el gobierno no ha tomado en cuenta al sector.

Sedena como principal constructora

“Las grandes construcciones están con la Sedena; el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas, gran parte del Tren Maya, las obras del sector salud y del Banco del Bienestar también son obras para el Ejército, ellos obedecen y hacen lo que les piden, aunque construir no es la función principal del Ejército”, comentó el presidente de la Cámara Mexicana dela Construcción en Querétaro.

Para el ingeniero Álvaro Ugalde se debe investigar y castigar la corrupción en caso de que se detecte, pero no debe hacerse a un lado a los constructores privados del país, “ya que el actual gobierno nos ha quedado a deber”.

“Está bien que se castigue al corrupto, que no sólo se hable, pero que se castigue con pruebas. Nos ha relegado como sector. A quedado a deber a la industria da la construcción a nivel federal. Los presupuestos están aislados a los gobiernos estatales y municipios, antes llegaba una partida federal de más de mil millones, ahora no llega”, explica el ingeniero Ugalde.

Para el líder de la CMIC de Querétaro las señales de confianza para los inversionistas es clave para el crecimiento de la industria de la construcción.

“Si el gobierno federal no da muestras de confianza e invierte, el empresario también toma cautela y cancela inversiones, algo que está sucediendo de manera continua y con la pandemia esto se acrecentó”, explico Ugalde Ríos.

En el caso de Querétaro el constructor comentó que la inversión de dos mil millones de pesos anunciada por el gobernador Francisco Domínguez ayudará y se espera que el sector privado se contagie de esta señal de confianza.

“Se ha querido reactivar el sector con la inversión anunciada por 2 mil millones de pesos al estado, y poco a poco se va reactivado con este apoyo, ojalá esto se refleje y contagie a los inversionistas privados para que también inviertan en el estado”, compartió Álvaro Ugalde.

Gobierno de sinsabores: Colegio de ingenieros

Además de cumplir dos años en el Gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, también se celebró el día de los ingenieros, sector que para su presidente, Sergio Camacho, debe sumarse y no separarse para el desarrollo de México.

“El balance deja sinsabores, el presidente tiene una política que quiere atender de abajo para arriba, y esto es loable por las enormes brechas de desigualdad en el país; aunque el país logró crecer en el pasado reciente en su balanza comercial, la desigualdad no se alcanzó a reducir, en ese sentido se entiende que se incida en ese sector, pero por otro lado no se puede partir a México en dos”, explicó Sergio Camacho, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro.

Para el ingeniero Camacho, el ejecutivo federal debe promover mecanismos que reactiven en forma integral a la economía para generar el crecimiento necesario para el país.

“Se deben generar mecanismos que reactiven y mantengan el crecimiento en la economía, en el sector empresarial, en el sector profesional, que es parte del sistema económico podemos incidir en la creación de empleos, generar infraestructura proyectos y economía”, comentó Sergio Camacho.

El ingeniero señaló que se tiene que cerrar la brecha de desigualdad existente en México, pero bajo un esquema de unión y no de segregación.

“La presidencia queda a debe en el apoyo al sector empresarial, un sector que genera crecimiento y que también genera bienestar y que si faltaban mecanismos para cerrar la brecha de desigualdad, era mejor unirnos a todos en ese propósito y no generar una segregación y solo apoyar a una parte y ausentarse mucho del otro lado”, subrayó.

GCS