Asteriscos: Becas, Derechos de trabajadoras y Semáforos COVID-19

TODOS LOS UNIVERSITARIOS INSCRITOS TENDRÁN BECA HASTA CONCLUIR ESTUDIOS

En las Universidades del Bienestar, de acuerdo con la convocatoria, todos los estudiantes inscritos recibirán una beca de 2 mil 400 pesos mensuales, durante diez meses al año, mientras duren sus estudios, y siempre que se cumpla con actividades académicas y se acrediten de manera regular, de acuerdo con los estatutos y reglamentos de la institución.

HABRÁ VIDEOCONFERENCIA SOBRE DERECHOS LABORALES DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR

Desde el Municipio de Querétaro se han adoptado diversas alternativas para la interacción con los ciudadanos gracias a las redes sociales desde donde se han organizado videoconferencias, cursos, talleres y hasta conciertos.

Desde el Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Inmupred) se invita a las personas a la videoconferencia por Facebook live programada para este viernes 12 de junio a las 10:00 horas, con el tema ‘Los derechos laborales de las Trabajadoras del Hogar en tiempos de pandemia por COVID-19’, que impartirá Marcela Azuela, Séverine Durin y María de la Luz Padua.

PAN NO APOYARÁ PROPUESTA DE SEMÁFOROS MUNICIPALES

El PAN no apoyará la iniciativa que prepara el PRI en la que se sugerirá la utilización de semáforos municipales con la intención de que se puedan retomar las actividades. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Miguel Ángel Torres Olguín indicó que esta determinación no le corresponde a una fuerza política sino a un grupo de expertos de salud que se reúnen todos los días para discutir el comportamiento del número de contagios por la COVID-19.